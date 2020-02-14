2020-02-14T12:53:22+03:00
Происшествия

Директор двух пермских фирм обманул 20 предпринимателей

Его приговорили к шести годам колонии
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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..Фото: Василий Вахрин
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37-летний директор двух пермских деревообрабатывающих предприятий «Эверест» и «СПК-Лес» признан виновным в совершении 20 мошенничеств.

Орджоникидзевский суд Перми установил, что с начала декабря 2015 года до мая 2019 года директор похитил у своих 20 заказчиков свыше 5,4 миллиона рублей. Его предприятия находились в состоянии банкротства. Но он продолжал заключать с клиентами договоры на оказание услуг по деревообработке и лесозаготовительной деятельности, рассказали в краевой прокуратуре.

Исполнять эти договоры директор и не собирался. А деньги просто присваивал.

За 20 случаев мошенничеств, совершенных с причинением значительного ущерба, с использованием служебного положения, суд приговорил мужчину к шести годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а также штрафу в 500 тысяч рублей.

Исковые требования потерпевших на сумму свыше 1,4 миллиона рублей, удовлетворены, остальные будут рассмотрены в порядке гражданского судопроизводства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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