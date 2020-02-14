2020-02-14T11:28:34+03:00
Общество

В Перми рассказали, как будет выглядеть обновленный манеж «Спартак»

Разработчики представили проект его реконструкции
Андрей МАТЛИН
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Так будет выглядеть легкоатлетический манеж. Фото: эскиз проекта.Так будет выглядеть легкоатлетический манеж. Фото: эскиз проекта.
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В комитете по физической культуре и спорту администрации Перми утвердили проектно-сметную документацию на реконструкцию здания манежа «Спартак». Теперь будет проводится аукцион по выбору подрядной организации.

- Новый фасад здания будет выполнен в ярких цветах, на прилегающей территории будут располагаться спортивные площадки, - рассказали в городской администрации.

Согласно проекту, на первом этаже манежа будет все для занятия легкой атлетикой.

- Здесь будут размещены 200-метровые беговые дорожки со скруглениями по радиусу, две легкоатлетических дорожки по 110 метров, - рассказали в спорткомитете. – Будут обустроены сектор для толкания ядра, яма для прыжков в длину. Будут обновлены трибуны, судейская, комментаторская кабина, конференц-зал. Предстоит обновить зал для занятий бадминтоном, залы единоборств и тренажерный зал.

После реконструкции в манеже смогут тренироваться до 100 легкоатлетов, десятки бадминтонистов, единоборцев и других спортсменов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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