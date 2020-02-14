В Перми обустроят удобный выезд из Садового на Восточный обход

14 Февр. 2020 2020-02-14T09:32:16+03:00

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В краевом центре объявили аукцион на реализацию проекта «Переход от ул. Стахановской до развязки на Восточном обходе». В рамках этого проекта предполагается, в том числе, облегчить выезд на Восточный обход из микрорайона Садовый.

Как сообщает издание «Bussines Class», для этого предусмотрено устройство дополнительного разворота в газонной части разделительной полосы на улице Старцева, а также полос для съезда со Старцева на улицу Пушкарскую и выезда с Пушкарской.

- Сейчас люди, которым нужно выехать из микрорайона Садового на Восточный обход, почти каждый вечер попадают в пробки, поскольку для разворота приходится проезжать за перекресток с бульваром Гагарина и обратно, – цитирует издание слова начальника Пермской дирекции дорожного движения Максима Киса. - Расчеты показывают, что эти изменения дадут очень высокий эффект.

ИСТОЧНИК KP.RU