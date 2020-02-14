Пермякам предложили придумать название транспортной карте

14 Февр. 2020 2020-02-14T08:58:41+03:00

К примеру, в Москве ее называют «Тройка», а в Санкт-Петербурге – «Подорожник»

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С 1 февраля пермяки начали пользоваться транспортной картой, которая дает право на скидку в городском общественном транспорте. Ее обладателями уже стали около 60 тысяч человек. А сейчас жителям города предложили придумать название этой транспортной крате.

- До 19 февраля можно присылать свои варианты названий на портал «Управляем вместе», - сообщили в пресс-службе городской администрации. - С 20 по 26 февраля состоится голосование за лучшее название. 28 февраля состоится подведений итогов. То название, которое наберет наибольшее количество голосов, будет нанесено на саму карту. Победитель конкурса получит в подарок безлимитный проездной на квартал.

Свои названия имеют транспортные карты в российских столицах. К примеру, в Москве ее называют «Тройка», а в Санкт-Петербурге – «Подорожник». Как будет называться транспортная карта Перми, станет известно в последний день зимы.

ИСТОЧНИК KP.RU