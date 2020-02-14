В Пермском крае пройдут гонки на лопатах

14 Февр. 2020 2020-02-14T05:56:18+03:00

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22 февраля в Пермском крае пройдут традиционные «Гонки на лопатах». Принять участие в состязаниях могут все желающие, только сначала нужно зарегистрироваться для участия на странице Официальной группы ВКонтакте «Губаха-горнолыжный курорт».

- Лыжи и сноуборды не нужны – вместо них на старте мы выдаем лопаты, - объясняют организаторы. – Спортсмены будут спускаться с горы на лопатах по трассе «Слалом». Скорость спуска может достигать 30 километров в час. Соревнования проводятся в двух категориях: мужское и женское первенство на выбывание.

Участникам нужно иметь шлем и очки и быть старше 18 лет.

10.00 -12.30 Регистрация участников в «Полярной станции»

13.00 - Старт заездов

16.00 - Награждение участников в «Полярной станции».

ИСТОЧНИК KP.RU