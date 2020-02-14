2020-02-14T05:33:07+03:00
Общество

Осужденный из Прикамья пожаловался, что его кормили раз в сутки

Это произошло во время его этапирования из Кизела в Пермь
Алена ОВЧИННИКОВА
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Из Кизела в Пермь поезд с осужденными ехал через Екатеринбург.Из Кизела в Пермь поезд с осужденными ехал через Екатеринбург.Фото: Василий Вахрин
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Пермскому омбудсмену Павлу Микову поступила жалоба от осужденного. Мужчина рассказал об условиях содержания во время этапирования из СИЗО города Кизела в СИЗО города Перми.

- Во время пути я и другие осужденные, следовавшие со мной в поезде, получили питание один раз, - пожаловался он. - Обычный прямой маршрут Кизел-Пермь, которым мы должны были ехать, был изменен и мы следовали в Пермь через Екатеринбург. По этой причине дорога заняла более 1,5 суток.

- Уполномоченный по правам человека Павел Миков направил письмо в адрес Кизеловской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях с просьбой проверить достоверность указанной в обращении информации. Судя по ответу прокуратуры, жалоба признана обоснованной. В адрес начальника ФКУ СИЗО-3 внесено представление, - сообщили в пресс-службе аппарата Уполномоченного по правам человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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