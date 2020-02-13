Билет в аквапарк в Перми будет стоить около полутора тысяч рублей

13 Февр. 2020 2020-02-13T19:48:28+03:00

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Проект будущего аквапарка, аналогичного тюменскому, показали депутатам Законодательного собрания Прикамья. Его разработали в компании АО «Сибинтел – Девелопмент», которая возводила аквапарк в Тюмени.

Как сообщает издание «Bussines Class», на рабочем совещании по реализации этого инвестиционного проекта прозвучали некоторые цифры. Так, по расчетам, средняя стоимость посещения аквапарка составит около 1500 рублей, а годовой абонемент в фитнес-центр с бассейном обойдется в 22,5 тысяч рублей. Было заявлено, что это на 37 процентов меньше, чем в таких же заведениях в других регионах.

Пермский аквапарк будет стоить 5 миллиардов рублей. Общая площадь аквапарка и фитнес-центра будет равняться 50 тысячам квадратных метров. Наиболее вероятной плащадкой строительства назван участок на улице Калинина, 84 в Закамске.

ИСТОЧНИК KP.RU