Билет в аквапарк в Перми будет стоить около полутора тысяч рублей
Проект будущего аквапарка, аналогичного тюменскому, показали депутатам Законодательного собрания Прикамья. Его разработали в компании АО «Сибинтел – Девелопмент», которая возводила аквапарк в Тюмени.
Как сообщает издание «Bussines Class», на рабочем совещании по реализации этого инвестиционного проекта прозвучали некоторые цифры. Так, по расчетам, средняя стоимость посещения аквапарка составит около 1500 рублей, а годовой абонемент в фитнес-центр с бассейном обойдется в 22,5 тысяч рублей. Было заявлено, что это на 37 процентов меньше, чем в таких же заведениях в других регионах.
Пермский аквапарк будет стоить 5 миллиардов рублей. Общая площадь аквапарка и фитнес-центра будет равняться 50 тысячам квадратных метров. Наиболее вероятной плащадкой строительства назван участок на улице Калинина, 84 в Закамске.
ИСТОЧНИК KP.RU