В Перми на вертолетном заводе «Редуктор-ПМ» произошла вспышка, госпитализирован рабочий

13 Февр. 2020 2020-02-13T19:09:10+03:00

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Сегодня днем, 13 февраля, в сборочном цехе промывали узлы будущего изделия, в какой-то момент вспыхнули пары растворителя.

В ГУ МЧС по Пермскому краю проинформировали, что угрозы населению, как и работникам предприятия, сейчас нет. По сообщениям краевого минздрава один работник предприятия был госпитализирован в ожоговый центр, его состояние стабильное.

На предприятии сообщили подробности произошедшего.

- 13 февраля около 14.15 произошла вспышка паров нефраса в помещении промывки деталей производственного корпуса № 5, - говорится в комментарии АО «Редуктор-ПМ». - Слесарь-сборщик получил ожоги лица и кистей рук 1-2 степени. Он направлен в специализированное медицинское учреждение, его состояние стабильно, врачи оказывают ему необходимую помочь. Повреждения промывочной камеры и помещения незначительные, предприятие работает в штатном режиме.

Для выяснения причин произошедшего на заводе создана комиссия.

ИСТОЧНИК KP.RU