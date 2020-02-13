2020-02-13T17:47:02+03:00
Общество

В Прикамье в яйцах птицефабрики «Менделеевская» обнаружили антибиотик

Предприятие оштрафовали на 300 тысяч рублей
Андрей МАТЛИН
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Предприятию не удалось оспорить штраф.Предприятию не удалось оспорить штраф.
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Птицефабрике «Менделеевская» не удалось оспорить штраф в 300 тысяч рублей, выписанный за то, что в яйцах этой фабрики обнаружили антибиотик.

В июле прошлого года здесь прошла внеплановая проверка. Сотрудники управления Россельхознадзора по Пермскому краю взяли пробы и направили их на экспертизу в ФГБУ «ВГНКИ».

- Согласно протоколам испытаний, в яйце курином пищевом столовом категории С1, выпущенном в ООО «Птицефабрика «Менделеевская», обнаружен антибиотик – ципрофлоксацин, - сообщили в надзорном ведомстве. Этот препарат скармливали курицам-несушкам. В результате продукция представляла потенциальную угрозу здоровью людей.

Предприятию выписали штраф. Его руководители пытались оспорить его в арбитражном суде, но это им не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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