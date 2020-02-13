В Прикамье в яйцах птицефабрики «Менделеевская» обнаружили антибиотик
Птицефабрике «Менделеевская» не удалось оспорить штраф в 300 тысяч рублей, выписанный за то, что в яйцах этой фабрики обнаружили антибиотик.
В июле прошлого года здесь прошла внеплановая проверка. Сотрудники управления Россельхознадзора по Пермскому краю взяли пробы и направили их на экспертизу в ФГБУ «ВГНКИ».
- Согласно протоколам испытаний, в яйце курином пищевом столовом категории С1, выпущенном в ООО «Птицефабрика «Менделеевская», обнаружен антибиотик – ципрофлоксацин, - сообщили в надзорном ведомстве. Этот препарат скармливали курицам-несушкам. В результате продукция представляла потенциальную угрозу здоровью людей.
Предприятию выписали штраф. Его руководители пытались оспорить его в арбитражном суде, но это им не удалось.
ИСТОЧНИК KP.RU