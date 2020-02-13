2020-02-13T16:45:33+03:00
Общество

В День влюбленных в ЗАГСах Перми ожидается свадебный бум

Следующий наплыв пар ждут 20 февраля 2020 года
Андрей МАТЛИН
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Работники пермских ЗАГСов спешно украшают помещения и разучивают поздравления для молодоженов – в Перми завтра, 14 февраля, ожидается небывалый наплыв свадебных пар.

- Дело в том, что в этом году День влюбленных выпал на пятницу, когда традиционно подают больше заявлений, - объяснила начальник управления ЗАГС администрации Перми Светлана Бердникова. В итоге завтра будет заключено в два раза больше брачных союзов, чем в прошлом году в тот же день.

Действительно, если в 2019 году брак 14 февраля зарегистрировали 62 пары, то сейчас подано 103 заявления. Больше всего свадеб состоится в Индустриальном районе – 25.

Но этот рекорд будет побит буквально через несколько дней.

- На следующую красивую дату – 20 февраля 2020 года – уже принято около 200 заявлений на заключение брака, - сообщила Светлана Бердникова. - В лидерах на этот раз будет Мотовилихинский отдел ЗАГС, где подано 55 заявлений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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