«Стоял на улице и плакал». В Пермском крае на улице нашли 4-летнего мальчика

13 Февр. 2020 2020-02-13T15:04:52+03:00

Сотрудники полиции отметили, что благодаря жителям ребенок не стал жертвой противоправных действий

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В Березниках на улице обнаружили 4-летнего мальчика. Как сообщают пользователи социальных сетей, в среду, 12 февраля, на улице увидели ребенка в расторгнутой куртке. Мальчик плакал и искал брата. Домашний адрес мальчик не помнил.

Ребенка привели в полицию. В ГУ МВД по Пермскому краю сообщили о том, что в кратчайшие сроки установили, где живет мальчик и передали родителями.

- Предварительно установлено, что женщина ушла в магазин и оставила сына под присмотром своей сестры, но та не усмотрела за племянником, мальчик вышел и ушел гулять на улицу. В настоящее время по факту нахождения малолетнего на улице без сопровождения взрослых проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия, - сообщили в ведомстве.

Сотрудники полиции отметили, что благодаря жителям ребенок не стал жертвой противоправных действий

ИСТОЧНИК KP.RU