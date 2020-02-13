«Стоял на улице и плакал». В Пермском крае на улице нашли 4-летнего мальчика
В Березниках на улице обнаружили 4-летнего мальчика. Как сообщают пользователи социальных сетей, в среду, 12 февраля, на улице увидели ребенка в расторгнутой куртке. Мальчик плакал и искал брата. Домашний адрес мальчик не помнил.
Ребенка привели в полицию. В ГУ МВД по Пермскому краю сообщили о том, что в кратчайшие сроки установили, где живет мальчик и передали родителями.
- Предварительно установлено, что женщина ушла в магазин и оставила сына под присмотром своей сестры, но та не усмотрела за племянником, мальчик вышел и ушел гулять на улицу. В настоящее время по факту нахождения малолетнего на улице без сопровождения взрослых проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия, - сообщили в ведомстве.
Сотрудники полиции отметили, что благодаря жителям ребенок не стал жертвой противоправных действий
ИСТОЧНИК KP.RU