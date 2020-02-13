2020-02-13T14:52:15+03:00
Общество

В селе Лобаново построили новый двухэтажный детский сад

Он примет 80 дошколят
Андрей МАТЛИН
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Так выглядит новый детский сад в Лобаново. Фото: краевое правительство.Так выглядит новый детский сад в Лобаново. Фото: краевое правительство.
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В Прикамье продолжают появляться новые детские садики. Один из них, в селе Лобаново, примет дошколят уже весной этого года – ему еще предстоит пройти лицензирование.

Но современное здание, расположенное в этом поселении на улице Культуры, 9, уже построили. Специалисты Инспекции государственного строительного надзора провели проверку и выдали заключение о готовности нового объекта дошкольного образования.

- В новом двухэтажном корпусе смогут разместиться 80 воспитанников, общая площадь помещений составляет более 1 тысячи квадратных метров, - сообщили в краевом правительстве. - Рядом с детским садиком оборудовали современную игровую площадку, построили веранды. Этот проект реализован в рамках национального проекта «Демография», утвержденного Президентом России Владимиром Путиным. Заказчиком его реализации выступило Управление капитального строительства Пермского края.

Это уже четвертый детский сад, принятый в эксплуатацию в этом году. До этого сдали детсадики в Кудымкаре, селе Карьево и Краснокамске. Всего за три года в Прикамье было сдано 16 дошкольных учреждений.

В 2019 и 2020 годы было запланировано возвести 25 детских садов, в том числе, и в рамках нацпроктов «Демография». Уже построены 9 из них, до конца года строители должны сдать в эксплуатацию еще 16 садиков на 3000 мест.

ИСТОЧНИК KP.RU

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