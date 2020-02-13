«Выбиты зубы и ссадины по телу». В Перми волонтеры спасают пса, морду которого перемотали скотчем и бросили одного в комнате

13 Февр. 2020 2020-02-13T13:40:15+03:00

Пес был похож на живой скелет с испуганными глазами Фото: Помощь Бездомным Животным г.Перми

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Пермские зоозащитники сообщили о том, что в одной из квартир Кировского района Перми они обнаружили собаку. Пес был похож на живой скелет с испуганными глазами. На морде был надет намордник, а сверху обмотан скотчем.

Все тело Джека было в проплешинах и ссадинах. Также, по мнению зоозащитников, над псом не только издевались, но и насиловали животное.

Когда Джека привезли в клинику, он накинулся на еду. Он все ел и ел, никак не мог насытиться.

- Парень в диком стрессе, очевидны проблемы с психикой, выбито несколько передних зубов, кожа да кости....- сообщили волонтеры.

Зоозащитники обратились с заявлением о жестоком обращении с животными в полицию.

В ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что заявление поступало. Проводится проверка.

Сейчас Джек находится на передержке и проходит лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU