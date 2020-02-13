«Выбиты зубы и ссадины по телу». В Перми волонтеры спасают пса, морду которого перемотали скотчем и бросили одного в комнате
Пермские зоозащитники сообщили о том, что в одной из квартир Кировского района Перми они обнаружили собаку. Пес был похож на живой скелет с испуганными глазами. На морде был надет намордник, а сверху обмотан скотчем.
Все тело Джека было в проплешинах и ссадинах. Также, по мнению зоозащитников, над псом не только издевались, но и насиловали животное.
Когда Джека привезли в клинику, он накинулся на еду. Он все ел и ел, никак не мог насытиться.
- Парень в диком стрессе, очевидны проблемы с психикой, выбито несколько передних зубов, кожа да кости....- сообщили волонтеры.
Зоозащитники обратились с заявлением о жестоком обращении с животными в полицию.
В ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что заявление поступало. Проводится проверка.
Сейчас Джек находится на передержке и проходит лечение.
ИСТОЧНИК KP.RU