В Пермском крае повысится качество услуг в пригородных электричках
В Перми врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин и начальник Свердловской железной дороги филиала ОАО «РЖД» обсудили реализацию крупных инфраструктурных проектов: строительство Северного обхода, детской железной дороги, строительство транспортно-пересадочных узлов.
Для удобства граждан РЖД модернизирует инфраструктуру. Запланировано отремонтировать остановочные платформы, вокзалы. Также будет скорректирован график работы станций и добавлены дополнительные электрички в утренние часы.
Также на совещании заострили внимание на проблеме оплаты билета банковской картой.
- Расплатиться можно, но билет придется ожидать до 40 секунд - при утреннем трафике это слишком долго. Работы по устранению этой ошибки ведутся», - сообщил генеральный директор Пермской пригородной компании Сергей Канцур.
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ИСТОЧНИК KP.RU