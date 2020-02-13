2020-02-13T12:16:16+03:00
Общество

В Пермском крае повысится качество услуг в пригородных электричках

Инфраструктура будет модернизирована
Лилия Абибулаева
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Также на совещании заострили внимание на проблеме оплаты билета банковской картой.Также на совещании заострили внимание на проблеме оплаты билета банковской картой.Фото: Василий Вахрин
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В Перми врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин и начальник Свердловской железной дороги филиала ОАО «РЖД» обсудили реализацию крупных инфраструктурных проектов: строительство Северного обхода, детской железной дороги, строительство транспортно-пересадочных узлов.

Для удобства граждан РЖД модернизирует инфраструктуру. Запланировано отремонтировать остановочные платформы, вокзалы. Также будет скорректирован график работы станций и добавлены дополнительные электрички в утренние часы.

Также на совещании заострили внимание на проблеме оплаты билета банковской картой.

- Расплатиться можно, но билет придется ожидать до 40 секунд - при утреннем трафике это слишком долго. Работы по устранению этой ошибки ведутся», - сообщил генеральный директор Пермской пригородной компании Сергей Канцур.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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