Жителей Перми попросили убрать сосульки с балконов
Пермяков попросили убрать с козырьков балконов сосульки. За уборку снега с крыши балкона несет ответственность собственник. Если жилец не знает, как убрать снег, он может обратиться в ТСЖ или УК, где ему объяснят, как это сделать.
В ходе рейдов проверяющая инспекция обнаружила много нарушений. Особенно в Мотовилихинском районе.
В администрации Перми отмечают, что жильцы должны требовать у управляющей компании очищать крышу дома от снега. Особенно после прошедших снегопадов. Если к работе УК есть замечания, то пермяки могут обратиться в Инспекцию государственного жилищного надзора Пермского края (телефоны: 241-09-02, 241-14-45, 241-13-54) или в отделы ЖКХ администраций районов.
ИСТОЧНИК KP.RU