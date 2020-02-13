Жителей Перми попросили убрать сосульки с балконов

13 Февр. 2020 2020-02-13T11:54:10+03:00

Как это сделать, объяснят в ТСЖ или УК

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Пермяков попросили убрать с козырьков балконов сосульки. За уборку снега с крыши балкона несет ответственность собственник. Если жилец не знает, как убрать снег, он может обратиться в ТСЖ или УК, где ему объяснят, как это сделать.

В ходе рейдов проверяющая инспекция обнаружила много нарушений. Особенно в Мотовилихинском районе.

В администрации Перми отмечают, что жильцы должны требовать у управляющей компании очищать крышу дома от снега. Особенно после прошедших снегопадов. Если к работе УК есть замечания, то пермяки могут обратиться в Инспекцию государственного жилищного надзора Пермского края (телефоны: 241-09-02, 241-14-45, 241-13-54) или в отделы ЖКХ администраций районов.

ИСТОЧНИК KP.RU