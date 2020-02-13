Пермские студенты придумали «антивалентинки» для тех, кто хочет расстаться в День всех влюбленных
«У нас с тобой исторически не сложилось» или «Наши с тобой прямые больше никогда не пересекутся». Студенты ПГНИУ придумали открытки для тех, кто не только не любит 14 февраля, но и решил расстаться в День всех влюбленных.
Фото: Пермский государственный университет
- Все заботятся о влюбленных, но мало кто о тех, кто ставит точку в отношениях. Специально для вас, в преддверии Дня святого Валентина, мы сделали антивалентинки, - пишут авторы проекта.
Для тех, кто все-таки хочет выразить своей второй половинке свою любовь, студенты придумали оригинальные открытки.
Фото: Пермский государственный университет
Примеры открыток ребята опубликовали в социальных сетях.
Фото: Пермский государственный университет
ИСТОЧНИК KP.RU