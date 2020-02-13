Пермские студенты придумали «антивалентинки» для тех, кто хочет расстаться в День всех влюбленных

13 Февр. 2020 2020-02-13T11:12:06+03:00

А тем, кто все-таки отмечает этот праздник, предлагают оригинальные открытки от писателей и ученых

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«У нас с тобой исторически не сложилось» или «Наши с тобой прямые больше никогда не пересекутся». Студенты ПГНИУ придумали открытки для тех, кто не только не любит 14 февраля, но и решил расстаться в День всех влюбленных.

Фото: Пермский государственный университет

- Все заботятся о влюбленных, но мало кто о тех, кто ставит точку в отношениях. Специально для вас, в преддверии Дня святого Валентина, мы сделали антивалентинки, - пишут авторы проекта.

Для тех, кто все-таки хочет выразить своей второй половинке свою любовь, студенты придумали оригинальные открытки.

Фото: Пермский государственный университет

Примеры открыток ребята опубликовали в социальных сетях.

Фото: Пермский государственный университет

ИСТОЧНИК KP.RU