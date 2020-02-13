2020-02-13T11:12:06+03:00
Общество

Пермские студенты придумали «антивалентинки» для тех, кто хочет расстаться в День всех влюбленных

А тем, кто все-таки отмечает этот праздник, предлагают оригинальные открытки от писателей и ученых
Лилия Абибулаева
Поделиться:
Свои открытки ребята опубликовали в социальных сетях. Фото: Пермский государственный университетСвои открытки ребята опубликовали в социальных сетях. Фото: Пермский государственный университет
Изменить размер текста:

«У нас с тобой исторически не сложилось» или «Наши с тобой прямые больше никогда не пересекутся». Студенты ПГНИУ придумали открытки для тех, кто не только не любит 14 февраля, но и решил расстаться в День всех влюбленных.

Фото: Пермский государственный университет

Фото: Пермский государственный университет

- Все заботятся о влюбленных, но мало кто о тех, кто ставит точку в отношениях. Специально для вас, в преддверии Дня святого Валентина, мы сделали антивалентинки, - пишут авторы проекта.

Для тех, кто все-таки хочет выразить своей второй половинке свою любовь, студенты придумали оригинальные открытки.

Фото: Пермский государственный университет

Фото: Пермский государственный университет

Примеры открыток ребята опубликовали в социальных сетях.

Фото: Пермский государственный университет

Фото: Пермский государственный университет

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Перми убрали незаконную парковку на муниципальной земле
В Пермском крае повысится качество услуг в пригородных электричках
Жителей Перми попросили убрать сосульки с балконов
"Помогите найти!". Волонтеры объявили срочный сбор на поиски пропавшей в Перми женщины
Пермские студенты придумали «антивалентинки» для тех, кто хочет расстаться в День всех влюбленных
Жители Перми могут оплачивать отопление и горячую воду без пени в течение месяца
Советник губернатора Прикамья по вопросам здравоохранения покинул свой пост
В туристическом центре «Губаха» пройдут гонки на лопатах
Пермских молодоженов осудили за драку с организаторами банкета и грабеж
В Прикамье женщина отсудила 100 тысяч рублей за укус собаки
«Звонил спасателям и говорил, что не чувствует ног». В Перми в поле нашли мужчину