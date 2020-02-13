Жители Перми могут оплачивать отопление и горячую воду без пени в течение месяца

13 Февр. 2020 2020-02-13T10:57:31+03:00

Для посещения офисов расчетно-кассовых центров можно выбрать наиболее удобное время Фото: Василий Вахрин

В течение этого периода граждане могут вносить оплату, не нарушая требований законодательства

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Пермский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» напоминает: квитанцию за услуги отопления и горячего водоснабжения за январь 2020 года, поступившую жителям в феврале, можно оплатить в течение 30 дней без начисления пени. В течение этого периода граждане могут вносить оплату, не нарушая требований законодательства.

Для посещения офисов расчетно-кассовых центров можно выбрать наиболее удобное время, чтобы не стоять в очереди, и не терять время. Например, во второй половине дня, по статистике, совершить платежи можно значительно быстрее.

В Перми оплачивать услуги теплоснабжения без комиссии по квитанциям ОАО «КРЦ-Прикамье» можно:

в офисе ОАО «КРЦ-Прикамье» по адресу: ул. Сибирская, 71, (пн-пт: 08:30-17:30 (обед 12:30-13:30).

в офисах ПАО «Пермэнергосбыт»:

ул. Чернышевского, 11а (пн-пт 8.00-17.00 (без обеда), сб 9:00-15:00 (без обеда);

проспект Парковый, 40а (пн-пт 8.00-17.00 (без обеда);

ул. Мира, 11 (пн-пт 8.00-17.00 (без обеда);

ул. Солдатова, 24 (пн-пт 8.00-17.00 (без обеда);

ул. Лебедева, 34а (пн-пт 8.00-17.00, сб 9.00-15.00 (без обеда);

ул. Веденеева, 16 (пн-пт 8.00-17.00 (без обеда);

ул. Карбышева, 6 (пн-пт 8.00-17.00 (без обеда);

ул. Маршала Рыбалко, 18 (пн-пт) 8.00-17.00 (без обеда) сб 9.00-15.00 (без обеда).