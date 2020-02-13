В туристическом центре «Губаха» пройдут гонки на лопатах

13 Февр. 2020 2020-02-13T10:29:18+03:00

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22 февраля 2020 года в туристическом центре «Губаха» пройдут фановые соревнования Shovel downhill - Гонки на лопатах.

Мероприятие уже стало традиционным для горнолыжного центра и ежегодно собирает большое количество участников. Опытные гонщики показывают невероятные результаты – скорость спуска может достигать 30 км/час.

Спортсмены будут спускаться с горы на лопатах по трассе «Слалом». К участию приглашаются все желающие старше 18 лет. Соревнования проводятся в двух категориях: женское и мужское первенство на выбывание.

Программа мероприятия:

10.00 -12.30 Регистрация участников в «Полярной станции»

13.00 Старт

16.00 Награждение участников в «Полярной станции»

Правила участия:

Предварительная регистрация обязательна по ссылке

Подтверждение участия в день мероприятия у стойки регистратора в «Полярной станции»

Каждый участник обязательно должен иметь шлем и очки. Лопаты выдаются организаторами при старте.