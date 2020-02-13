В туристическом центре «Губаха» пройдут гонки на лопатах
22 февраля 2020 года в туристическом центре «Губаха» пройдут фановые соревнования Shovel downhill - Гонки на лопатах.
Мероприятие уже стало традиционным для горнолыжного центра и ежегодно собирает большое количество участников. Опытные гонщики показывают невероятные результаты – скорость спуска может достигать 30 км/час.
Спортсмены будут спускаться с горы на лопатах по трассе «Слалом». К участию приглашаются все желающие старше 18 лет. Соревнования проводятся в двух категориях: женское и мужское первенство на выбывание.
Программа мероприятия:
10.00 -12.30 Регистрация участников в «Полярной станции»
13.00 Старт
16.00 Награждение участников в «Полярной станции»
Правила участия:
Предварительная регистрация обязательна по ссылке
Подтверждение участия в день мероприятия у стойки регистратора в «Полярной станции»
Каждый участник обязательно должен иметь шлем и очки. Лопаты выдаются организаторами при старте.