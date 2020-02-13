2020-02-13T10:05:54+03:00
Общество

Пермских молодоженов осудили за драку с организаторами банкета и грабеж

Им дали условный срок
Лилия Абибулаева
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Суд приговорил каждого из супругов к 3 годам условноСуд приговорил каждого из супругов к 3 годам условноФото: архив "КП"
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Свадьба молодоженов из Перми закончилась синяками и полицией. Издание «Вести-Пермь» сообщает, что влюбленные решили отпраздновать бракосочетание в пермском кафе «Заводское». Но паре не понравилось обслуживание: аппаратура была не готова, тарелка грязные, а официанты пьяные.

Супруги потребовали вернуть деньги за обслуживание банкета, но получили отказ. Тогда и началась свадебная драка, попавшая на камеры видеонаблюдения. Так как организаторы кафе отказались возвращать деньги, молодожены решили вернуть их силой и украли у официантов 7,5 тысяч рублей.

Суд приговорил каждого из супругов к 3 годам условно и штрафу в размере 50 тысяч рублей за моральный ущерб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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