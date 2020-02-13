«Звонил спасателям и говорил, что не чувствует ног». В Перми в поле нашли мужчину

13 Февр. 2020 2020-02-13T09:23:50+03:00

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В Индустриальном районе Перми обнаружили пермяка с сильным обморожением. Источник в правоохранительных органах сообщил корреспонденту «Комсомольской правды» о том, что вечером 12 февраля в поле в Индустриальном районе нашли мужчину. Он звонил спасателям и говорил, что не чувствует ног.

Чтобы обнаружить пермяка, спасателям пришлось ориентироваться по звукам. Мужчина кричал и зван на помощь. Когда его нашли, он пожаловался, что сильно замерз. В пресс-службе «скорой помощи» сообщили о том, что у 58-летнего пермяка было сильное обморожение всего тела и черепно-мозговая травма. Его отправили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU