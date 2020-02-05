Ученые расскажут о секретах пермской археологической школы

5 Февр. 2020 2020-02-05T10:29:18+03:00

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Музей истории Пермского университета и Камская археологическая экспедиция ПГНИУ 5 февраля открывают выставку «Пермская археологическая школа. Время и лица».На выставке будут представлены оригиналы дневников студенческого археологического кружка 1940–1950-х годов, курсовые и дипломные работы студентов Пермского университета, впоследствии ставших известными археологами.

Гости выставки узнают об известных выпускниках Пермской археологической школы и о том, как традиции студенческой науки, заложенные Отто Николаевичем Бадером, продолжают существовать сегодня. Особая часть экспозиции посвящена памяти археолога и преподавателя ПГНИУ Андрея Фёдоровича Мельничука (1954–2019). Выставка приурочена к 52-ой Урало-Поволжской археологической конференции студентов и молодых учёных (УПАСК). Всероссийская научно-практическая конференция будет проходить в ПГНИУ с 5 по 9 февраля.

Выставка «Пермская археологическая школа. Время и лица» откроется 5 февраля (среда) в Музее истории Пермского университета (ул. Генкеля, 7; корпус №2 ПГНИУ, 2 этаж). Начало в 15.00.

ИСТОЧНИК KP.RU