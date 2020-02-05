2020-02-05T08:52:02+03:00
Происшествия

В Перми глыба льда разрушила потолок офиса банка

Из здания удалось эвакуировать находившихся в нем людей
Андрей МАТЛИН
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Глыба льда и снега упала с восьмиэтажки. Фото: 2gis.ru.Глыба льда и снега упала с восьмиэтажки. Фото: 2gis.ru.
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В самом центре Перми, в восьмиэтажке, расположенной на пересечении улиц Ленина и Попова, с крыши сошла большая масса льда и снега. Упав с большой высоты, она обрушилась на козырек административного помещения банка. От удара пошли трещины в несущей стене и в потолочном перекрытии помещения. Из расположенных здесь офисов стали срочно выводить людей.

- Также пришлось вывести 25 сотрудников ООО «Парма», хотя трещин на стенах и потолке в их офисе пока не обнаружено, - сообщили пермские спасатели. Зато серьезные повреждения получило бетонное перекрытие пристроя.

На место выехали представители администрации Ленинского района, собственники помещений, руководители этого подразделения банка. Приглашенные специалисты ООО «Эксперт-Некст» начали проводить работы по укреплению потолка и очистке снега с крыши основного здания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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