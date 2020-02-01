В центре Перми эвакуатор, проехав на красный свет, сбил двух 8-летних мальчиков на переходе

1 Февр. 2020 2020-02-01T10:29:00+03:00

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Вчера вечером, 31 января, на перекрестке улиц Луначарского и Борчанинова 33-летний водитель эвакуатора ГАЗ- 3302 сбил двух восьмилетних школьников. Обоих с ушибами увезли в краевую детскую клиническую больницу

Как сообщили в полиции, водитель сбил детей, проехав на красный сигнал светоформа.

- Он двигался по улице Луначарского со стороны улицы Матросова, - сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю. – На пересечении Луначарского и Борчанинова он проехал на запрещающий сигнал светофора и допустил наезд на детей. Это случилось в 18.40 по местному времени. Школьников сопровождал отец одного из мальчиков. Они переходили проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка. По данным полиции, водитель «Газели» был трезвым.

ИСТОЧНИК KP.RU