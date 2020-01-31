Алексей Гуськов, Ирина Купченко и Геннадий Хазанов. В Перми пройдут большие гастроли театра им. Евгения Вахтангова
В пермском Дворце культуры им. Солдатова с 25 июня по 2 июля пройдут большие гастроли театра им. Евгения Вахтангова. Будут показаны четыре лучших спектакля театра – каждый будет сыгран по два раза.
Откроет гастроли спектакль «Евгений Онегин», в котором играют Алексей Гуськов, Ирина Купченко, Людмила Максакова. После Перми этот спектакль увидят зрители Лондона.
Второй спектакль - «Фальшивая нота», в котором заняты Алексей Гуськов и Геннадий Хазанов.
В музыкальной комедии «Мадемуазель Нитуш» главные роли исполнят Мария Аронова и Александр Олешко. В спектакле «Ветер шумит в тополях» сыграют т Владимир Вдовиченков, Владимир Симонов и Максим Суханов.
Гастроли состоятся в рамках проекта «Лучшие театры России – городу Перми», посвященного 300-летнему юбилею города.
ИСТОЧНИК KP.RU