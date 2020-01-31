2020-01-31T06:25:30+03:00
Общество

В Прикамье осудили водителя школьного автобуса, который подделал карту техосмотра

Мужчина должен заплатить штраф
Лилия Абибулаева
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Документ был необходим для заключения договора ОСАГО.Документ был необходим для заключения договора ОСАГО.Фото: Василий Вахрин
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В Пермском крае вынесли приговор двум жителям Еловского района. Водителя школьного знакомого и его знакомого признали виновными в подделке карты технического осмотра автобуса.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что водитель купил у знакомого поддельную карту. Талон был распечатан без фактического осмотра. Документ был необходим для заключения договора ОСАГО.

В отношении мужчин возбудили уголовное дело Осинский районный суд обязал их оплатить штрафы в размере 15 и 20 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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