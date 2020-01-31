В Прикамье осудили водителя школьного автобуса, который подделал карту техосмотра
Мужчина должен заплатить штраф
Документ был необходим для заключения договора ОСАГО.Фото: Василий Вахрин
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В Пермском крае вынесли приговор двум жителям Еловского района. Водителя школьного знакомого и его знакомого признали виновными в подделке карты технического осмотра автобуса.
Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что водитель купил у знакомого поддельную карту. Талон был распечатан без фактического осмотра. Документ был необходим для заключения договора ОСАГО.
В отношении мужчин возбудили уголовное дело Осинский районный суд обязал их оплатить штрафы в размере 15 и 20 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU