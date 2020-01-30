2020-01-30T16:28:17+03:00
Общество

Оказывается, путепровод до Перми I можно было починить за три недели

После закрытия движения электричек у Речного вокзала случился транспортно-пассажирский коллапс
Андрей МАТЛИН
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Последняя электричка.Последняя электричка.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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На этой неделе в Перми перестали ходить электропоезда между станциями Пермь I и Пермь II, и в первое же утро возник скандал. Микроавтобусов, которые подали на Пермь I к прибытию утренней электрички, не хватило, возникла давка. А большие автобусы туда не смогли пустить из-за того, что путепровод над железнодорожным тоннелем признали аварийным.

В краевом Минтрансе сообщили, что готовы его починить.

По словам министра Николая Уханова, можно повысить несущую способность путепровода на улице Монастырской, ведущего к Речному вокзалу, за 20-25 дней. И после этого по нему можно будет пускать любой большегрузный транспорт.

- Но потребуется отключить контактную сеть железной дороги, такой запрос в РЖД уже отправлен, и до конца недели его должны согласовать, - пообещал Николай Уханов. - Подрядчик уже есть, нужные материалы тоже. После ремонта можно будет запускать до Перми I автобусы любого класса.

До тех пор, пока путепровод не отремонтируют, глава Перми Дмитрий Самойлов пообещал вдвое увеличить число микроавтобусов, которые будут ходить по маршрутам №2 и №51 до Перми I, - с 10 до 25 машин.

На Перми I построят лестницу

Пермяки жаловались, что с электрички до остановки больших автобусов маршрута №3, которую разместили возле завода Шпагина, нужно ходить по узкому и скользкому мостику над рельсами.

- Металлический надземный мост нужно однозначно убирать, - заявил Николай Уханов. - На переходе через железнодорожные пути я предлагаю положить резиновые покрытия. А дальше - построить бетонную лестницу шестиметровой ширины, ведущую в сторону центра города. Нужно предусмотреть на ней удобные ступени и пандусы для маломобильных граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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