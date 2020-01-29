Пермские биомеханики придумали уникальный тренажер для лечения сколиоза

29 Янв. 2020 2020-01-29T19:19:40+03:00

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- Выпрямись, не горбись! – кому из нас не доводилось слышать в детстве эти слова?

- Все правильно, - говорят биомеханики из Пермского политехнического университета. – В школьные годы дети немало времени проводят за учебниками, и многие ведут сидячий образ жизни, мало двигаются. В итоге – у 64 процентов школьников, по статистике, нарушена осанка, а 16 процентов и вовсе страдают сколиозом.

Искривленный позвоночник исправить не так-то просто. Но на кафедре вычислительной математики, механики и биомеханики пермского университета придумали, как это сделать. Здесь давно занимаются моделированием движений спортсменов разных видов спорта и подумали: почему бы полученные знания не использовать, чтобы справиться с распространенным недугом?

- Мы разработали специальный тренажер, - рассказали ученые. – В нем есть сиденье, способное изменять своё положение во всех направлениях. Это даёт возможность бороться со сколиозом с помощью ассиметричной нагрузки. Способен такой тренажер и выправлять перекос таза, который также отмечается у очень многих.

Кому пригодится такой тренажер?

- И взрослым, и детям, - говорит аспирант кафедры Иван Шитоев. – Это инновационное решение. Наш тренажер «КТТ-1» рассчитан на любого человека, вне зависимости от его возраста и стадии сколиоза. В отличие от своих аналогов он реализует сразу несколько сложных функций: задействует все мышцы-ротаторы поясничного отдела позвоночного столба, использует биологическую обратную связь и поверхностную миостимуляцию. При выполнении упражнения и пациент, и врач могут контролировать эффективность работы.

Когда тренажер опробуют в действии?

- Наша команда разработчиков уже в январе планирует изготовить первый прототип, - говорит Иван Шитоев. - А затем мы проведем клинические испытания на базе санатория-профилактория «Родник».

ИСТОЧНИК KP.RU