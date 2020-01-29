Пермские антимонопольщики уличили поставщиков медицинских изделий в сговоре

29 Янв. 2020 2020-01-29T16:47:10+03:00

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Картельный сговор в сфере поставок медицинского оборудования для лечебных учреждений Прикамья выявили специалисты Пермского УФАС. Об этом сообщает издание «Business Class».

Пермские антимонопольщики проверили 29 аукционов, на которых в течение двух последних лет разыграли контракты на сумму около 57 миллионов рублей. Как выяснилось, четыре участника этих аукционов вступили в картельный сговор, договорившись, кому выигрывать тот или иной контракт по цене, близкой к максимальной. Таким образом, никакого снижения бюджетных расходов в результате конкуренции не получилось.

- Сговор был выявлен между следующими компаниями: ООО «Аргос», ООО «Техника медицины», ООО «ПермМедСервис» и ООО «ОСТРОВИТ», - сообщили в антимонопольной службе. - Они координировали свои действия и заключили взаимовыгодные соглашения. Специалисты УФАС выяснили, что во время проведения большинства аукционов некоторые участники на них даже не появлялись. Вместо них ставки делали аукционные роботы, запрограммированные на отказ от ценовой конкуренции. Также подача заявок происходила с одного IP-адреса с разницей в несколько минут, в одной сети интернет.

В ведомстве сообщили, что в отношении юридических и физических лиц компаний, участвовавших в сговоре, будут возбуждены административные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU