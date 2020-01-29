2020-01-29T15:56:48+03:00
Общество

«ЭнергосбыТ Плюс» призывает клиентов проверить статус платежей за тепло

Это позволит избежать отражения задолженности в квитанциях за январь и начисления пени
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Фото пресс-службы компанииФото пресс-службы компании
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Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» рекомендует клиентам проверить наличие проведенной платы за услуги отопления и горячего водоснабжения за декабрь. Это позволит избежать отражения задолженности в квитанциях за январь и начисления пени.

Квитанция за декабрь традиционно направляется в последнюю декаду декабря, что позволяет добросовестным клиентам снизить платежную нагрузку в первый месяц наступившего года, и принять участие в традиционной стимулирующей акции «В Новый год без долгов». Проверку статуса платежа можно осуществить в офисах расчетно-кассовых центров «КРЦ-Прикамье», «Пермэнергосбыт» и «Инкомус», либо по телефонам, указанным на сайтах этих организаций.

В случае, если оплата не производилась, у клиентов еще есть возможность внести платеж любым удобным способом (через расчетно-кассовые центры, банкоматы, почтовые отделения, мобильные банковские приложения).

Своевременная оплата позволит сэкономить средства семейного бюджета, а также поможет предотвратить применение мер принудительного взыскания к должникам, не оплачивающим услуги отопления и горячего водоснабжения. Среди таких мер чаще всего используются арест имущества и денежных средств на расчетном счете должника, ограничение на выезд за границу и запрет сделок с личным имуществом. Только за 2019 года Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» инициировал возбуждение 22,8 тысяч исполнительных производств в отношении физлиц-должников за тепло и горячую воду.

«Наши клиенты всегда в приоритете для нас, и поэтому в нашей компании действуют различные акции для того, чтобы оплачивать коммунальные услуги было проще и удобнее. Такого же добросовестного отношения мы ожидаем и от наших клиентов. Поэтому мы призываем не откладывать оплату услуг отопления и горячего водоснабжения до конца января, в том числе, чтобы избежать проблем», — сообщил директор по продажам Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Алексей Комаров.

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