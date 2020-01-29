2020-01-29T15:03:20+03:00
Общество

Из Перми могут запустить третий рейс в Прагу

Первый рейс запустили в сентябре 2019 года
Лилия Абибулаева
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Сейчас самолеты летают в Чехию два раза в неделюСейчас самолеты летают в Чехию два раза в неделюФото: Василий Вахрин
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Министерство транспорта Пермского края предложило компании «Уральские авиалинии» рассмотреть запуск третьего рейса в столицу Чехии.

Издание «Business Class» сообщает со ссылкой на министра транспорта Прикамья, что еще один рейс в пятницу или в воскресенье позволил бы летать в Прагу на выходные.

Сейчас самолеты летают в Чехию два раза в неделю. Вылеты стоят в субботу и в среду. Первый рейс был запущен в сентябре 2019 года. На данный момент, по информации издания, загруженность самолетов составляет 54%.

Власти края решили субсидировать рейс в Прагу, проанализировав опыт других авиакомпаний. Он показывает, что к концу первого года полетов загрузка воздушных судов достигает 85 %.

ИСТОЧНИК KP.RU

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