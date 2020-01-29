Из Перми могут запустить третий рейс в Прагу
Министерство транспорта Пермского края предложило компании «Уральские авиалинии» рассмотреть запуск третьего рейса в столицу Чехии.
Издание «Business Class» сообщает со ссылкой на министра транспорта Прикамья, что еще один рейс в пятницу или в воскресенье позволил бы летать в Прагу на выходные.
Сейчас самолеты летают в Чехию два раза в неделю. Вылеты стоят в субботу и в среду. Первый рейс был запущен в сентябре 2019 года. На данный момент, по информации издания, загруженность самолетов составляет 54%.
Власти края решили субсидировать рейс в Прагу, проанализировав опыт других авиакомпаний. Он показывает, что к концу первого года полетов загрузка воздушных судов достигает 85 %.
ИСТОЧНИК KP.RU