В Прикамье сотрудников шахты «Рудная» осудят за смерть рабочих

29 Янв. 2020 2020-01-29T14:35:18+03:00

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В Пермском крае перед судом предстанут руководящие сотрудники «Сарановская шахта «Рудная». Их будут судить за смерть рабочего предприятия.

В марте 2019 года в поселке Сараны Горнозаводского район на шахте «Рудная» произошло ЧП, в результате чего погиб бурильщик. Следователи выяснили, что начальник участка и его заместитель допустили ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей, что привело к нарушению техники безопасности при проведении горных работ.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, уголовное дело передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU