В Прикамье сотрудников шахты «Рудная» осудят за смерть рабочих
Их обвиняют в ненадлежащем исполнении рабочих обязанностей
ЧП произошло в марте 2019 годаФото: Василий Вахрин
Изменить размер текста:
В Пермском крае перед судом предстанут руководящие сотрудники «Сарановская шахта «Рудная». Их будут судить за смерть рабочего предприятия.
В марте 2019 года в поселке Сараны Горнозаводского район на шахте «Рудная» произошло ЧП, в результате чего погиб бурильщик. Следователи выяснили, что начальник участка и его заместитель допустили ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей, что привело к нарушению техники безопасности при проведении горных работ.
Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, уголовное дело передано в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU