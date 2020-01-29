Жителей Прикамья задержали за убийство северного оленя

29 Янв. 2020 2020-01-29T14:13:14+03:00

При обыске машины было найдено мясо оленя со следами огнестрельного ранения Фото: Мария АНАНОВА

Это краснокнижное животное, охота на него запрещена

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В Пермском крае возбудили уголовное дело по факту убийства северного оленя. Утром, 28 января, сотрудники полиции задержали жителей края. При обыске машины было найдено мясо оленя со следами огнестрельного ранения.

- К сожалению, очередной вопиющий случай жестокости по отношению к животному миру произошел в регионе. Северный олень - краснокнижное животное, охота на него полностью запрещена. Оставлять безнаказанным этот поступок браконьеров недопустимо, - прокомментировал ЧП министр природных ресурсов Прикамья Дмитрий Килейко.

В отдел полиции министерство направило расчет ущерба от убийства оленя. Ущерб оценивается в 150 тысяч рублей. Однако в ведомстве уверены, что компенсация ущерба не возместит вред, нанесенный животному мира Пермского края. В Прикамье всего 300 северных оленей.

ИСТОЧНИК KP.RU