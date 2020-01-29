2020-01-29T12:53:40+03:00
Происшествия

В Перми на пожаре погибли два человека

Причину возгорания устанавливают
Лилия Абибулаева
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С пожаром справились в 10:40.С пожаром справились в 10:40.Фото: Василий Вахрин
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Утром 29 января в Перми в квартире на улице Студенческой произошел пожар. В ГУ МЧС по Пермскому краю сообщили о том, что сообщение о возгорании поступило около 10:00.

На место пожара выехали 11 человек личного состава и шесть единиц техники. Загорелись личные вещи на площади 6 квадратных метров. При тушении на полу в комнате нашли тела двух погибших.

С пожаром справились в 10:40. На данный момент проводится проверка, устанавливаются причины происшествия.

Напомним, ранее мы писали о том, что продавщицу, которую поджег посетитель магазина, перевезут в Пермь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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