Краевая прокуратура нашла нарушения в танцевальном ресторане «СССР»

29 Янв. 2020 2020-01-29T12:25:16+03:00

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В танцевальном ресторане «СССР» прокуратура обнаружила нарушения пожарной и градостроительной безопасности.

Издание «Business Class» сообщает о том, что руководство заведения использовало помещения ресторана без необходимой документации. В прокуратуре считают, что нарушения могли привести к несвоевременной эвакуации людей и могут угрожать безопасности посетителей.

На днях в социальных сетях заведения появилось сообщение о закрытии танцевального ресторана. По словам владельцев, заведение закрывается не навсегда.

ИСТОЧНИК KP.RU