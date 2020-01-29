Краевая прокуратура нашла нарушения в танцевальном ресторане «СССР»
Недавно появилось сообщение о закрытии заведения
По словам владельцев, заведение закрывается не навсегда.Фото: Василий Вахрин
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В танцевальном ресторане «СССР» прокуратура обнаружила нарушения пожарной и градостроительной безопасности.
Издание «Business Class» сообщает о том, что руководство заведения использовало помещения ресторана без необходимой документации. В прокуратуре считают, что нарушения могли привести к несвоевременной эвакуации людей и могут угрожать безопасности посетителей.
На днях в социальных сетях заведения появилось сообщение о закрытии танцевального ресторана. По словам владельцев, заведение закрывается не навсегда.
ИСТОЧНИК KP.RU