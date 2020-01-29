2020-01-29T12:02:58+03:00
Общество

В Санкт-Петербурге почтили память танкиста из Прикамья, который погиб при освобождении Ленинграда

Останки танка, в котором сражался Александр Спирин, нашли в Ленинградской области и передали на малую родину
Лилия Абибулаева
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В 2019 году поисковики отряда «Рубеж-2» нашли останки танка, на котором воевал Александр Спирин. Фото: Пермское землячество в Санкт-ПетербургеВ 2019 году поисковики отряда «Рубеж-2» нашли останки танка, на котором воевал Александр Спирин. Фото: Пермское землячество в Санкт-Петербурге
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В годы Великой Отечественной войны на защиту Ленинграда встала вся страна. Среди защитников был и лейтенант Александр Спирин - уроженец Чердыни. Домой в Пермский край он так и не вернулся. 16 января 1944 года он погиб в деревне Дятлицы Ленинградской области. Посмертно ему присвоили звание Герой Советского Союза. Также он награжден двумя медалями «За отвагу», медалью «За оборону Ленинграда».

В 2019 году поисковики отряда «Рубеж-2» нашли останки танка, на котором воевал Александр Спирин. 24 января 2020 года в ГБОУ СОШ 380 Красносельского района Санкт-Петербурга состоялось мероприятие памяти Героя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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