ПЗСП повышает цены на квартиры

29 Янв. 2020 2020-01-29T11:36:11+03:00

Так, в новостройке на Кисловодской осталось всего 43 свободные квартиры

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С 5 февраля произойдет повышение цен на квартиры в строящихся домах от группы компаний ПЗСП. Рост цен на квартиры коснется всех объектов. Существенное повышение стоимости квадратных метров жилья произойдет на квартиры в доме по ул. Кисловодская, 12, расположенном в центре города в микрорайоне Мильчакова. В новостройке осталось всего 43 непроданные квартиры повышенной комфортности, которые ждут своих покупателей. Строительство этого дома планируется завершить в конце 2020 года.

Повышение цен позволяет сохранять все преимущества квартир, к которым привыкли клиенты ПЗСП. В их числе улучшенная отделка, шкафы-купе или гардеробные в квартирах, зеркала и плитка в ванной комнате. «ПЗСП верно своей миссии: мы предлагаем нашим покупателям максимально комфортные, качественные и готовые для жизни квартиры», - отмечают в отделе недвижимости компании.

Подробную информацию об изменении цен, а также о действующих акциях на квартиры от застройщика можно уточнить по телефону горячей линии ПЗСП: 8-800-300-7977.

Проектная документация доступна по ссылке наш.дом.рф. Застройщик: ООО «Спецстрой Кисловодская, 12».