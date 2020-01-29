Жители Прикамья задолжали банкам 41 миллиард рублей

29 Янв. 2020 2020-01-29T11:10:23+03:00

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Судебные приставы Прикамья подвели итоги по долгам жителей края перед банками. В 2019 году прикамцы не вернули банкам 41 миллиард рублей. Это на 3 миллиарда больше, чем два года назад. Приставы возбудили 240 тысяч исполнительных производств. Удалось взыскать только 15 миллиардов рублей.

В отношении должников приставы применяют комплекс мер, чтобы взыскать задолженность. Один из способов заставить должника вернуть долг - ограничение выезда за пределы России. Так, например, временное ограничение вынесли в адрес жительницы Пермского края, задолжавшей 500 тысяч рублей. Из-за этого должница могла лишиться долгожданного отпуска в Китае, но через пару дней полностью вернула долг банку.

ИСТОЧНИК KP.RU