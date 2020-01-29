Пермские экологи призывают горожан не оставлять собак и кошек на улице
В Перми экологи обратились к жителям с просьбой не оставлять животных на улице, а лучше отдать в приют. Большое количество заявлений поступило в управление по экологии и природопользованию, так как очень много стало животных на свободном выгуле.
Если владелец не может содержать свою собаку – лучше сдать ее в муниципальный приют, расположенный по адресу: улица Соликамская, 271. оставление животного на улице может рассматриваться как жестокое обращение с животными.
В муниципальном приюте также можно бесплатно выбрать себе четвероного друга. Чтобы забрать животное из приюта, необходимо иметь при себе поводок и паспорт.
ИСТОЧНИК KP.RU