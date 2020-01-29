2020-01-29T09:55:52+03:00
Общество

Жителя Прикамья приговорили к штрафу за повторную езду в пьяном виде

Суд постановил обратить взыскание на принадлежащий ему автомобиль «DATSUN ON-DO»
Лилия Абибулаева
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Расставаться с машиной мужчина не хотел и быстро нашел и заплатил необходимую суммуРасставаться с машиной мужчина не хотел и быстро нашел и заплатил необходимую суммуФото: Василий Вахрин
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В Пермском крае три года назад осудили 40-летнего местного жителя за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Его приговорили к штрафу в размере 30 тысяч рублей и лишению прав.

Через 1 год и 7 месяцев мужчина вновь получил права и сел за руль, опять после нескольких бокалов алкоголя. Нарушитель попал в ДТП. После этого мужчина снова предстал перед судом. Ему назначили уголовный штраф в размере 100 тысяч рублей. Чтобы штраф был точно оплачен, суд постановил обратить взыскание на принадлежащий мужчине автомобиль «DATSUN ON-DO» .

Расставаться с машиной мужчина не хотел и быстро нашел и заплатил необходимую сумму.

ИСТОЧНИК KP.RU

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