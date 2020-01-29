В Перми мужчина из ревности ударил жену ножом

29 Янв. 2020 2020-01-29T09:42:14+03:00

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В Перми задержали 44-летнего мужчину за причинение тяжкого вреда здоровью своей супруге. Он ударил женщину несколько раз ножом.

Сотрудники полиции выяснили, что жена 44-летнего местного жителя ушла от него и несколько месяцев жила с другим мужчиной. Приревновав супругу, он схватил нож, пришел в квартиру, где проживала женщина, и несколько раз ударил ее ножом. Потерпевшую с ножевыми ранениями в живот и шею отправили в больницу.

В ГУ МВД по Пермскому краю сообщили о том, что в отношении мужчины возбудили уголовное дело. Подозреваемого взяли под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU