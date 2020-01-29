В прикамскую колонию пытались доставить наркотики на квадрокоптере

29 Янв. 2020 2020-01-29T08:06:55+03:00

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Сотрудники колонии ИК-13 в Губахинском районе задержали мужчин, которые с помощью квадрокоптера пытались доставить наркотики. Неподалеку от колонии сотрудники ГУФСИН обнаружили автомобиль, в котором находились три человека. Мужчин задержали, квадрокоптер спустили и осмотрели. На место вызвали сотрудником полиции.

Скотчем к нему были приклеплены свертки с неизвестным веществом. Предположительно, в свертках были наркотики. Также было установлено, что мужчины, которые управляли квадрокоптером, тоже ранее отбывали наказание.

Вещество передали на экспертизу. Мужчин задержали.

ИСТОЧНИК KP.RU