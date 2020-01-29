В Перми и Добрянке заменят лифты в 52 домах

29 Янв. 2020 2020-01-29T07:34:14+03:00

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В текущем году власти Прикамья планируют заменить 137 лифтов в 52 многоквартирных домах, в которых проживают около 14 тысяч человек.

Подрядчиком стала ОАО «Первая лифтовая компания». В пресс-службе Правительства Пермского края сообщили о том, что до конца года новые лифты получат 33 тысячи человек по всему краю. Все работы должны быть закончены до ноября 2020 года.

Замена лифтов обойдется в 340 миллионов рублей.

Почти 350 новых лифтов установили в 120 домах в прошлом году. Так же продолжаются работы еще в 65 домах Перми, Березниках, Чусовом, Добрянке, Краснокамске, Кунгуре, Чайковском, Губахе и Чернушке.

ИСТОЧНИК KP.RU