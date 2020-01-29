В Перми приступили к ремонту следующего участка Комсомольского проспекта

29 Янв. 2020 2020-01-29T06:45:10+03:00

В этом году работы продолжат на участке от улицы Ленина до Монастырской

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Капитальный ремонт Комсомольского проспекта продолжается. Подрядчик уже приступил к работам. Сперва, предстоит убрать старое чугунное ограждение, а когда снимут новогодние украшения, работы продолжаться.

На данный момент рабочие устанавливают чугунное ограждение на участке от улицы Ленина до Екатерининской. Также в этом году планируется начать ремонт проезжей части, строительство кабельной канализации, озеленение, благоустройство территории на участке от Екатерининской до Ленина. Затем к таким же работам подрядчик приступит и на участке от улицы Ленина до улицы Монастырской. Работы на этом участке планируется завершить к концу 2020 года. В пресс-службе администрации сообщили о том, что все работы ведутся по графику.

ИСТОЧНИК KP.RU