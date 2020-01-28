Ночью в Пермском крае похолодает до -36
В Пермский край пришел настоящий мороз. В ночь на среду, 29 января, на большей части края температура воздуха ожидается около -30 градусов и ниже. Где-то она упадет до -36 градусов.
- Днем в среду начнется поступление теплого воздуха, но в Перми потеплеет до -20 градусов только к вечеру, - сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ. - Среднесуточная температура в городе ожидается ниже нормы на 10-12 градусов. На севере края температура будет не выше -26 градусов, а в ночь на четверг сохранятся тридцатиградусные морозы.
Потепление придет только 30-31 января. Ожидаются продолжительные снегопады.
ИСТОЧНИК KP.RU