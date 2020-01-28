Из-за технической неисправности вылет самолета из Перми задерживается на 14 часов

28 Янв. 2020 2020-01-28T17:48:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Самолет компании "Азимут" не может вылететь из Перми уже 14 часов. В онлайн-табло на сайте пермского аэропорта написано, что вылет самолета рейсом Пермь - Нижний Новгород - Ростов-на-Дону должен был состояться еще в пять утра. Но самолет до сих пор находится в Перми - прошло уже больше 14 часов.

- Причина задержки - техническая неисправность, - сообщили в пресс-службе пермского аэропорта. - Сейчас нужные запчасти пришли, неисправности в самолете будут устранять.

ИСТОЧНИК KP.RU