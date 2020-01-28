2020-01-28T17:48:07+03:00
Общество

Из-за технической неисправности вылет самолета из Перми задерживается на 14 часов

Нужные запчасти пришли, их устанавливают
Елена КОНОВА
Поделиться:
Возможно, уже скоро самолет будет готов к вылетуВозможно, уже скоро самолет будет готов к вылетуФото: Василий Вахрин
Изменить размер текста:

Самолет компании "Азимут" не может вылететь из Перми уже 14 часов. В онлайн-табло на сайте пермского аэропорта написано, что вылет самолета рейсом Пермь - Нижний Новгород - Ростов-на-Дону должен был состояться еще в пять утра. Но самолет до сих пор находится в Перми - прошло уже больше 14 часов.

- Причина задержки - техническая неисправность, - сообщили в пресс-службе пермского аэропорта. - Сейчас нужные запчасти пришли, неисправности в самолете будут устранять.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ночью в Пермском крае похолодает до -36
Из-за технической неисправности вылет самолета из Перми задерживается на 14 часов
Первый серийный старт ракеты «Ангара» с пермским двигателем запланирован на год 300-летия Перми
В Перми могут установить льготы для школьников, пенсионеров и многодетных при проезде на автобусах и трамваях
«Медики делают все, что могут». Продавщицу, которую поджег посетитель магазина, перевезут в Пермь
В Прикамье в ДТП с автобусом пострадали три человека
Житель Прикамья выложил в сеть откровенные фото своей знакомой
В Перми планируют закрыть для захоронения кладбище «Заборное»
В Перми иномарка сбила 9-летнюю девочку
В Прикамье задержали мужчину, который находился в федеральном розыске
«Азот» посетили преподаватели-химики Прикамья
Житель Прикамья присвоил себе чужую личность и взял кредит
В Перми с 1 февраля стоимость билета в автобусах и трамваях увеличат до 26 рублей
Пострадавшим в пермском хостеле «Карамель» выплатили компенсацию
После ЧП в мини-отеле прокуратура потребовала организовать проверку подвалов в жилых домах Перми