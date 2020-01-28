Первый серийный старт ракеты «Ангара» с пермским двигателем запланирован на год 300-летия Перми

28 Янв. 2020 2020-01-28T16:31:30+03:00

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- Становится хорошей традицией, что в рамках «Часа депутатов» мы заслушиваем представителей крупных компаний, которые мы поддерживаем, - отметил на пленарном заседании председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин.

Депутаты на этот раз заслушали и обсудили информацию исполнительного директора этого предприятия Дмитрия Щенятского. На базе «Протона-ПМ» сейчас реализуется приоритетный региональный инвестиционный проект, который поддерживают и городские власти.

- В следующем году в рамках этого проекта мы сдаем новый корпус в микрорайоне Новые Ляды, - рассказал он. – К 2025 году у нас появится дополнительно свыше 1600 новых рабочих мест, мы начинаем строить жилье для наших специалистов, всего будет сдано около 1300 квартир. Новые Ляды превратятся в комфортный благоустроенный жилой комплекс с необходимой инфраструктурой.

В послании президента Владимира Путина говорилось о том, что сегодня скорость технологических изменений в мире многократно возрастает, поэтому необходимо создать собственные технологии и стандарты по тем направлениям, которые определяют будущее.

Депутаты подчеркнули, что стратегия развития полностью отвечает этой задаче.

- Примечательно, что первый серийный пуск ракеты-носителя «Ангара» с новым пермским маршевым двигателем намечен на 2023 год, а это – год 300-летия Перми, - отметил Юрий Уткин.

ИСТОЧНИК KP.RU