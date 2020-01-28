В Перми могут установить льготы для школьников, пенсионеров и многодетных при проезде на автобусах и трамваях

28 Янв. 2020 2020-01-28T15:43:54+03:00

А мы пока ездим без льгот. Фото: Василий Вахрин

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Как мы уже писали, депутаты городской Думы Перми утвердили предложение администрации о повышении тарифов на общественном транспорте. С 1 февраля стоимость проезда при наличном расчете увеличится до 26 рублей, при безналичном – до 24 рублей.

При этом депутаты предложили горадминистрации рассмотреть возможность предоставления льгот для отдельных категорий граждан. Так, поступило предложение сделать проезд бесплатным для школьников с 1 по 4 классы, а в выходные и праздничные дни – и для пенсионеров. А также – предусмотреть какие-то скидки для членов малоимущих многодетных семей.

Глава Перми Дмитрий Самойлов пообещал подготовить расчеты по поводу того, какие затраты при этом потребуются, до 2 марта. Также по предложению пермских депутатов в мэрии рассчитают, во сколько обойдется бесплатная выдача транспортных карт - сейчас стоимость такой пластиковой карточки составляет 50 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU