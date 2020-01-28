В Перми планируют закрыть для захоронения кладбище «Заборное»
Соответствующий документ проходит экспертизу
Кладбище нуждается в капитальном ремонтеФото: Михаил ФРОЛОВ
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Кладбище «Заборное» в Кировском районе могут закрыть для захоронений и подзахоронений. Издание «Business Class» сообщает о том, что соответствующий документ направлен на антикоррупционную экспертизу.
Кладбище нуждается в капитальном ремонте. Оно было открыто в годы Великой отечественной войны и быстро обрело статус закрытого. Потом его снова открыли, но только для подзахоронений. Власти планировали расширять погост, но местные жители не согласились, поэтому было принято решение о капитальном ремонте.
ИСТОЧНИК KP.RU