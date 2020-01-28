«Азот» посетили преподаватели-химики Прикамья

28 Янв. 2020 2020-01-28T13:27:44+03:00

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Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» посетили с экскурсией преподаватели по химической технологии средних профессиональных учебных заведений Пермского края. Мероприятие прошло впервые, инициатором стало региональное учебно-методическое объединение работников профессиональных образовательных организаций Прикамья «Химические технологии».

Гости познакомились с одним из основных производств филиала «Азот» - цехом карбамида. Экскурсию провел заместитель начальника цеха Максим Бородин. Он показал преподавателям-химикам центральный пункт управления производством минерального удобрения и склад готовой продукции.

Гости побывали в аудиториях учебного центра «Азот». Наталья Протасова, начальник отдела профессиональной подготовки и развития персонала, показала методические пособия, разработанные для преподавателей и обучающихся по основным профессиям, таким как электромонтер, слесарь-ремонтник, слесарь КИПиА. Также преподаватели увидели симулятор аммиачного производства – виртуальный тренажерно-обучающий комплекс для обучения и отработки операторами ДПУ внештатных ситуаций на основном производстве филиала.

Гости примерили на себя очки виртуальной реальности, которые сейчас находятся в тестовом режиме. С их помощью студенты, стажеры и молодые специалисты будут учиться выполнять рабочие операции, например, замену неисправной детали.

Ирина Загвоздкина, начальник отдела обеспечения кадрами филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:

- Это актуально, что преподаватели интересуются современным производством. Взаимное сотрудничество учебных заведений и предприятий – это важно. Хочется, чтобы преподаватели увидели, на каком высоком уровне сейчас находится наше производство, выпускников с какими компетенциями мы ожидаем.

Напомним, филиал «Азот» плодотворно сотрудничает с высшими и средними профессиональными учебными заведениями Пермского края: Березниковским филиалом Пермского национального исследовательского университета, Березниковским политехническим техникумом, Соликамским горно-химическим техникумом. Предприятие поддерживает лучших студентов по итогам семестра стипендиями, обеспечивает учебные заведения материально-технической базой. Ежегодно около 200 студентов проходят практику на филиале «Азот».