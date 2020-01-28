2020-01-28T13:13:34+03:00
Общество

В Перми с 1 февраля стоимость билета в автобусах и трамваях увеличат до 26 рублей

При безналичной оплате проехать можно будет за 24 рубля
Андрей МАТЛИН
Поделиться:
Сейчас приобрести карты и пополнить их можно в 37 пунктахСейчас приобрести карты и пополнить их можно в 37 пунктахФото: Василий Вахрин
Изменить размер текста:

В Пермской городской Думе депутаты утвердили предложение горадминстрации о повышении тарифов на проезд в общественном транспорте.

Таким образом, с 1 февраля при оплате проезда наличными средствами билет будет стоить 26 рублей, при безналичном расчете 24 рубля. Во время обсуждения этого решения депутаты высказали беспокойство, что в связи с этим в пунктах продажи пластиковых транспортных карт могут скопиться очереди.

- Такое опасение есть, - заявила заместитель главы города Людмила Гаджиева. - Сейчас приобрести карты и пополнить их можно в 37 пунктах. Всего их приобрели около 5 тысяч человек. В ближайшее время мы собираемся увеличить количество таких пунктов до 150. Идут переговоры с торговыми сетями, банками.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24