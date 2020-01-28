В Перми с 1 февраля стоимость билета в автобусах и трамваях увеличат до 26 рублей

28 Янв. 2020 2020-01-28T13:13:34+03:00

Сейчас приобрести карты и пополнить их можно в 37 пунктах Фото: Василий Вахрин

При безналичной оплате проехать можно будет за 24 рубля

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В Пермской городской Думе депутаты утвердили предложение горадминстрации о повышении тарифов на проезд в общественном транспорте.

Таким образом, с 1 февраля при оплате проезда наличными средствами билет будет стоить 26 рублей, при безналичном расчете 24 рубля. Во время обсуждения этого решения депутаты высказали беспокойство, что в связи с этим в пунктах продажи пластиковых транспортных карт могут скопиться очереди.

- Такое опасение есть, - заявила заместитель главы города Людмила Гаджиева. - Сейчас приобрести карты и пополнить их можно в 37 пунктах. Всего их приобрели около 5 тысяч человек. В ближайшее время мы собираемся увеличить количество таких пунктов до 150. Идут переговоры с торговыми сетями, банками.

ИСТОЧНИК KP.RU