В Перми с 1 февраля стоимость билета в автобусах и трамваях увеличат до 26 рублей
В Пермской городской Думе депутаты утвердили предложение горадминстрации о повышении тарифов на проезд в общественном транспорте.
Таким образом, с 1 февраля при оплате проезда наличными средствами билет будет стоить 26 рублей, при безналичном расчете 24 рубля. Во время обсуждения этого решения депутаты высказали беспокойство, что в связи с этим в пунктах продажи пластиковых транспортных карт могут скопиться очереди.
- Такое опасение есть, - заявила заместитель главы города Людмила Гаджиева. - Сейчас приобрести карты и пополнить их можно в 37 пунктах. Всего их приобрели около 5 тысяч человек. В ближайшее время мы собираемся увеличить количество таких пунктов до 150. Идут переговоры с торговыми сетями, банками.
ИСТОЧНИК KP.RU